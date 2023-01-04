Защитник «Нанта» Аппиа перешел в «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» подписал защитника «Нанта» Денниса Аппиа, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний француз заключил контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Аппиа выступал за «Нант» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 22 матчах за команду.