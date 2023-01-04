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Сегодня, 09:26

Защитник «Нанта» Аппиа перешел в «Сент-Этьен»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сент-Этьен» подписал защитника «Нанта» Денниса Аппиа, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний француз заключил контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Аппиа выступал за «Нант» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 22 матчах за команду.

Футбол
ФК Нант
ФК Сент-Этьен
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 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
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 Монако 17 10 3 4 33-23 33
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 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
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 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
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 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
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Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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