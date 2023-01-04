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Сегодня, 09:12

Лисандро Мартинес рассказал о будущем Месси в сборной Аргентины

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес рассказал, что думает о будущем форварда Лионеля Месси в национальной команде.

«Нам нужно пока оставить Месси в покое, позволить ему насладиться этим моментом. Он много лет работал, чтобы добиться этого. Если он останется, это будет самым прекрасным вариантом для нас. Пусть сейчас он насладится моментом», — цитирует Мартинеса ESPN.

18 декабря 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом мира, переиграв в финале ЧМ-2022 Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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