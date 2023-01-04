Маркиньос и «ПСЖ» могут продлить контракт до 2027 года

Защитник Маркиньос и «ПСЖ» близки к заключению нового контракта, сообщает Le Parisien.

Соглашение будет рассчитано до 2026 или 2027 года.

По данным источника, переговоры хорошо проходят и о новом контракте может быть объявлено в ближайшее время.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с июля 2013 года. Нынешний контракт 28-летнего футболиста действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола в 23 матчах за парижан.