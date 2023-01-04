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Сегодня, 10:27

Маркиньос и «ПСЖ» могут продлить контракт до 2027 года

Виктория Кравченко
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Защитник Маркиньос и «ПСЖ» близки к заключению нового контракта, сообщает Le Parisien.

Соглашение будет рассчитано до 2026 или 2027 года.

По данным источника, переговоры хорошо проходят и о новом контракте может быть объявлено в ближайшее время.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с июля 2013 года. Нынешний контракт 28-летнего футболиста действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола в 23 матчах за парижан.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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