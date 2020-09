Защитник «Монпелье» побил возрастной рекорд топ-лиг Европы

Защитник «Монпелье» Виторино Хилтон стал самым возрастным игроком, принимавшим участие в матчах национальных чемпионатов топ-5 лиг Европы, сообщает Goal.com.

Во встрече с «Лионом» (2:1) Хилтон появился на поле в возрасте 43 лет и двух дней. В этом же матче бразилец получил красную карточку на 81-й минуте.

