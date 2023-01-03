Защитник «Марселя» Клосс получил травму
Защитник «Марселя» Жонатан Клосс получил травму в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:2). Игрока заменили на 24-й минуте встречи.
Как сообщает L'Equipe, 30-летний француз страдает от мышечной травмы. Точные сроки восстановления станут известны во вторник, 3 января, когда игрок пройдет МРТ-обследование.
В этом сезоне Клосс сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
|
5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|
11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 2
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|2 : 0
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|0 : 1
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|2 : 3
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|1 : 1
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|1 : 2
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2
Новости