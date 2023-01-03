Защитник «Марселя» Клосс получил травму

Защитник «Марселя» Жонатан Клосс получил травму в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:2). Игрока заменили на 24-й минуте встречи.

Как сообщает L'Equipe, 30-летний француз страдает от мышечной травмы. Точные сроки восстановления станут известны во вторник, 3 января, когда игрок пройдет МРТ-обследование.

В этом сезоне Клосс сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.