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Сегодня, 09:27

Гальтье поделился мнением о скором прибытии Месси в расположение «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что думает о скором прибытии аргентинского нападающего Лионеля Месси. Футболист восстанавливался после ЧМ-2022, в котором его команда стала победителем.

«Мы будем очень рады его видеть. Не сомневаюсь, что 3 января Месси присоединится к команде. Реакция болельщиков? Я думаю, все будет в порядке», — цитирует специалиста Todomercadoweb.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию со счетом 3:3, пенальти — 4:2. Аргентинцы впервые за 36 лет стали победителями турнира.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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38 тур
1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 2 : 3
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 1 : 1
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 1 : 2
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 2 : 1
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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 11 1 2
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