Гальтье поделился мнением о скором прибытии Месси в расположение «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что думает о скором прибытии аргентинского нападающего Лионеля Месси. Футболист восстанавливался после ЧМ-2022, в котором его команда стала победителем.

«Мы будем очень рады его видеть. Не сомневаюсь, что 3 января Месси присоединится к команде. Реакция болельщиков? Я думаю, все будет в порядке», — цитирует специалиста Todomercadoweb.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию со счетом 3:3, пенальти — 4:2. Аргентинцы впервые за 36 лет стали победителями турнира.