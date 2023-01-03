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«Ренн» вырвал победу у «Ниццы». Бурижо забил победный мяч на 89-й минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ренн» обыграл «Ниццу» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на «Роазон Парк».

На 5-й минуте встречи Мартен Террье вывел хозяев вперед. Через 10 минут он забил второй мяч, но взятие ворот было отменено ВАР. В середине первого тайма полузащитнк Росс Баркли ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет.
На перерыв команды ушли при счете 1:1. Победу красно-черным принес гол Бенжамена Бурижо на последней минуте основного времени.

«Ренн» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Ницца» занимает 11-ю строчку (21 очко).

Франция. Лига 1. 17-й тур
02 янв, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:1
Ницца

Футбол
ФК Ницца
ФК Ренн
0
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 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
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1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 2 : 3
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 1 : 1
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 1 : 2
2.01 23:00
Ренн – Ницца
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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
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Самюэль Жиго

Марсель

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