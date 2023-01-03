«Ренн» вырвал победу у «Ниццы». Бурижо забил победный мяч на 89-й минуте
«Ренн» обыграл «Ниццу» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на «Роазон Парк».
На 5-й минуте встречи Мартен Террье вывел хозяев вперед. Через 10 минут он забил второй мяч, но взятие ворот было отменено ВАР. В середине первого тайма полузащитнк Росс Баркли ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет.
На перерыв команды ушли при счете 1:1. Победу красно-черным принес гол Бенжамена Бурижо на последней минуте основного времени.
«Ренн» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Ницца» занимает 11-ю строчку (21 очко).
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|П
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|
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|44
|
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|Ланс
|17
|12
|4
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|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|17
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|4
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|34-18
|34
|
5
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|3
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|33
|
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|
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|9
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|30
|
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|3
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|24
|
9
|Клермон Фут
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|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|
11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
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|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
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|16-37
|8
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38 тур
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 2
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|2 : 0
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|0 : 1
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|2 : 3
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|1 : 1
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|1 : 2
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2
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