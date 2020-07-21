Выплаты за Головина пойдут на развитие детско-юношеского футбола

Спортивные школы Кемеровской области, воспитавшие полузащитника «Монако» Александра Головина, направят выплаты на развитие детско-юношеского футбола в Кузбассе. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Александр Головин тренировался в спортивной школе в городе Калтане, одновременно учился в училище олимпийского резерва в городе Ленинске-Кузнецком, потом он ушел в ЦСКА, из ЦСКА он перешел в «Монако», — цитируют губернатора «РИА Новости». — Там трансфер 30 миллионов евро. В соответствии со всеми правилами, 0,75 процента из трансфера идет тем спортшколам, где воспитывался спортсмен. 0,75 процента— это примерно 225 тысяч евро. Эту сумму распределяет Российский футбольный союз. Деньги пойдут на развитие детско-юношеского футбола в Кузбассе».

24-летний Александр Головин перешел в «Монако» в 2018 году.