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Чанов — о Головине: «Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в более сильный клуб.

«Монако» достаточно известная команда, и уровень французского футбола мы тоже знаем. Переходить куда-то — это его решение, и мы не знаем ни о каких предложениях. Интересно ли мне увидеть Головина в другой команде? Конечно, всегда хочется, чтобы наши футболисты играли в европейских командах, как можно топовее: «Баварии», «Барселоне», «Реале» и других. Вполне возможно, что Головина все устраивает в «Монако». Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Головин забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.

 

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10664528-chanov-posovetoval-golovinu-dvigatsya-dalshe-v-sluchae-predlozheniya-ot-bolee-silnoj-komandy.html
Александр Головин
Вячеслав Чанов
ФК Монако
0
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 Монако 24 15 5 4 53-31 50
3
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
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 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
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 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
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 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
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 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
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 Лион 24 10 5 9 36-27 35
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 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
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 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
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 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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Осер – Лион
 2 : 1
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18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 4 : 3
19.02 17:00
Брест – Монако
 1 : 2
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 3 : 0
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 2 : 0
19.02 17:00
Труа – Монпелье
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Ланс – Нант
 - : -
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Тулуза – Марсель
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Монпелье

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