Чанов — о Головине: «Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в более сильный клуб.

«Монако» достаточно известная команда, и уровень французского футбола мы тоже знаем. Переходить куда-то — это его решение, и мы не знаем ни о каких предложениях. Интересно ли мне увидеть Головина в другой команде? Конечно, всегда хочется, чтобы наши футболисты играли в европейских командах, как можно топовее: «Баварии», «Барселоне», «Реале» и других. Вполне возможно, что Головина все устраивает в «Монако». Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Головин забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.