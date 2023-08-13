Вратаря «ПСЖ» Рико выпишут из больницы на следующей неделе

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико будет выписан из больницы на следующей неделе, сообщает The Athletic.

29-летний испанец перенес ряд медицинских операций из-за травмы головного мозга, которую он получил после падения с лошади. Его выписка из больницы была отложена из-за осложнений.

Отмечается, что возвращение игрока в футбол не является приоритетом на данном этапе, реабилитация проходит по плану. Врачи дают положительные прогнозы.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру после травмы. Он похудел на 20 кг.