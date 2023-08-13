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Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» из-за ухода Неймара

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Неймар (слева) и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Санти Уна.

По информации источника, 24-летний форвард открыт к продлению контракта. Сообщается, что «ПСЖ» оптимистично настроен в отношении будущего француза в клубе. Одним из аргументов руководства парижан стал предстоящий уход Неймара из клуба.

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе к тренировкам с основной командой. Кроме того, 13 августа стало известно, что «ПСЖ» договорился с «Аль-Хилялем» о переходе Неймара.

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
2
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
3
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
4
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
5
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
9
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
10
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
12
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
13
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
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Ницца – Лилль
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12.08 18:00
Марсель – Реймс
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ПСЖ – Лорьян
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13.08 14:00
Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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