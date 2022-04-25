Во Франции сообщают, что Сеск Фабрегас завершит карьеру в конце сезона

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас завершит карьеру в конце текущего сезона.

Как сообщает Get French Football News, 34-летний футболист повредил правую лодыжку в субботу в матче за вторую команду «Монако», и, возможно, выбыл до конца сезона. Источники в клубе предполагают, что его профессиональная карьера окончена.

Контракт Фабрегаса с французским клубом истекает летом 2022 года. Испанский футболист выступает за команду с 2019 года.

В текущей сезоне полузащитник сыграл пять матчей во всех турнирах за «Монако» и не отметился результативными действиями.