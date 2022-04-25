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Сегодня, 10:07

Во Франции сообщают, что Сеск Фабрегас завершит карьеру в конце сезона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас завершит карьеру в конце текущего сезона.

Как сообщает Get French Football News, 34-летний футболист повредил правую лодыжку в субботу в матче за вторую команду «Монако», и, возможно, выбыл до конца сезона. Источники в клубе предполагают, что его профессиональная карьера окончена.

Контракт Фабрегаса с французским клубом истекает летом 2022 года. Испанский футболист выступает за команду с 2019 года.

В текущей сезоне полузащитник сыграл пять матчей во всех турнирах за «Монако» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://twitter.com/GFFN/status/1518365680889995264?s=20&t=QSoXfoDrqKxxNBjbnomawg

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Сеск Фабрегас
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4
 Ренн 34 18 5 11 75-36 59
5
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
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 Страсбур 34 15 11 8 55-36 56
7
 Ланс 34 15 9 10 53-42 54
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 Лион 34 14 11 9 56-45 52
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 Нант 34 14 8 12 48-41 50
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 Брест 34 12 9 13 43-48 45
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 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
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 Анже 34 8 11 15 38-51 35
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 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
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