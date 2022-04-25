Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ситуации с вратарями

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ситуации с голкиперами команды.

«У нас был хорошо играющий Кейлор Навас, мы были очень им довольны. Но Доннарумма стал одним из лучших вратарей мира, так что трансфер надо было совершить в любом случае, независимо от присутствия Наваса.

Мы пытались обоим давать поймать игровой ритм. Они понимают ситуацию. У нас не будет проблем с принятием решения, когда придет время. Есть подходящий всем вариант», — цитирует Леонардо Sky Sport Italia.

Ранее «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Доннарумма играет в парижском клубе с лета 2021 года. Навас - в составе «ПСЖ» с 2019 года.