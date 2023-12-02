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Головин — о поражении «Монако» от «ПСЖ»: «Эта игра осталась в прошлом»

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении от «ПСЖ» в матче 13-го тура лиги 1 (2:5).

«Это была сложная игра для нас, потому что нам противостояла одна из лучших команд в мире. Они играли очень хорошо, создали много моментов, что можно сказать и про нас, однако мы допустили слишком много индивидуальных ошибок, которые привели к пропущенным голам. Эта игра осталась в прошлом. Мы изучили встречу на повторах, чтобы понять, что пошло не так, и извлечь уроки из своих ошибок. Сейчас мы всецело сосредоточены на ближайшем матче с «Монпелье», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

На данный момент «ПСЖ» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Монако» занимает третью позицию, имея в активе 24 очка.

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd-%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Головин: «Фофана недавно сказал, что я действую иначе, когда его нет на поле»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
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34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 - : -
2.12 23:00
Нант – Ницца
 - : -
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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