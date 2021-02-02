Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»

15:55
Андре Виллаш-Боаш. Фото AFP
Андре Виллаш-Боаш. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подал в отставку со своего поста, информирует L'Equipe 2 февраля. Клуб пока не ответил официальном объявлением об уходе португальского специалиста.

«Я подал прошение об отставке, так как не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от «Марселя». Деньги мне тоже не нужны», — заявил Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш руководит «Марселем» с лета 2019 года, с марта 2014 по май 2016 он возглавлял «Зенит».

30 января сообщалось, что Виллаша-Боаша может заменить бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

«Марсель» занимает девятое место в турнирной таблице, проиграв три последних матча в чемпионате Франции.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Andre-villas-boas-entraineur-de-l-om-j-ai-presente-ma-demission/1219049

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир