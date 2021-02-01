Президент «Лиона» рассказал, как пытался пригласить Моуринью

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал, что хотел в 2019 году пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью. Португальский специалист ответил отказом из-за предварительного соглашения с «Тоттенхэмом».

«Изначально это был не звонок, а SMS, — цитирует GFFN Ола. — Я написал ему, что заинтересован во встрече. И он мне ответил. Я точно не помню, что он сказал, но суть была в том, что он подписал предварительный контракт с другим клубом.

Мы знали, что это неправда, особенно в Англии, ведь я хорошо знаю президента «Тоттенхэма» Леви. Я знал, что этого не было.

После этого я снова попытался сказать ему, что если его беспокоит финансовая составляющая, мы стали существенно благополучнее, чем он, возможно, думает.

И тогда он позвонил мне напрямую и сказал, что действительно связан контрактом с клубом, не сказав, с каким именно. А чуть позже мы узнали, что это «Тоттенхэм». А еще то, что мы не должны закрывать эту дверь в будущем".

В результате «Лион» возглавил Руди Гарсия, сменивший по ходу сезона-2019/20 Силвинью.