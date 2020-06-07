Виллаш-Боаш намерен покинуть «Марсель» через год

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что через год намерен покинуть французский клуб. Следующим летом у 42-летнего специалиста истекает срок контракта.

— У меня осталось четыре года тренерской карьеры. Еще год я буду работать в «Марселе», а затем хотел бы получить более экзотический опыт — в Бразилии или Японии, — признался тренер.

Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» перед началом сезона-2019/20. Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. «Марсель» финишировал на втором месте и пробился в Лигу чемпионов.

С 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит».