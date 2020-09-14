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Виллаш-Боаш надеется, что его игрок не использовал расистские оскорбления против Неймара

02:02
13 сентября. Андре Виллаш-Боаш после матча с «ПСЖ». Фото Twitter
13 сентября. Андре Виллаш-Боаш после матча с «ПСЖ». Фото Twitter
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рад победе над «ПСЖ» в матче 3-го тура чемпионата Франции (1:0). Португалец надеется, что его защитник Альваро Гонсалес не использовал расистские оскорбления.

13&nbsp;сентября. Париж. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Неймар и&nbsp;Альваро Гонсалес.Стало известно, за какие слова Неймар ударил защитника «Марселя»

В концовке встречи произошла потасовка в результате, которой арбитр показал 5 красных карточек. С поля был удален в том числе и нападающий парижан Неймар, который посл удалениея утверждал, что Гонсалес является расистом. Комментаторы телеканала Telefoot подтвердили, что испанец назвал бразильца «грязной обезьяной».

— У нас большая радость, — приводит L'Equipe слова Виллаш-Боаша. — Поздравляю своих игроков, которые сделали огромную игру. Использовал ли Гонсалес расистские оскорбления? Не знаю, надеюсь, что нет. В футболе нет места расизму. Если это случилось, это серьезная проблема.

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