Вице-президент "Монако" рассказал о бельгийском фарм-клубе и братьях Азар

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" рассказал о том, зачем монегаскам фарм-клуб в Бельгии, и станет ли партнером Александра Головина один из братьев Азар.

– Зачем "Монако" фарм-клуб "Серкль Брюгге"? И будет ли он нужен в дальнейшем?

– Он останется фарм-клубом. Чтобы там использовать и испытывать наиболее талантливых игроков, которые пока не готовы играть в первой команде "Монако". Тех, кого мы не хотим сдавать в аренду в другие клубы.

– Почему выбор пал именно на бельгийцев?

– Была удачная возможность покупки. На каком-то этапе это был недооцененный актив, клуб, выступающий в чемпионате страны. Полноценная бельгийская лига. Хороший уровень. Можем внимательно следить за развитием игрока. Мы не оригинальны – так делают многие.

Проект очень хороший. Большой, красивый город. Своя болельщицкая база. Забитый стадион.

– В "Серкль Брюгге" выступает футболист со знаменитой фамилией – Кильян Азар, один из братьев. Его не планировали перевести в "Монако"?

– Пока нет. (Александр Бобров)