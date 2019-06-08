Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти встал на защиту Неймара, обвиняемого в изнасиловании.

– Те, кто не знает его лично, представляют в образе, не соответствующем действительности. Он -щедрый парень и исключительный товарищ по команде. Он живет ради футбола. Но есть завистливые люди, которые вставляют ему палки в колеса, – заявил Верратти французскому изданию L'Equipe.

Неймар получил травму голеностопа в товарищеском матче с Катаром. По предварительной информации, бразильцу может потребоваться до четырех месяцев восстановления, если понадобится операция. А обвинила в изнасиловании футболиста модель Нажила Триндади. По ее словам, 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.