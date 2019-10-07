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Верратти продлит контракт с «ПСЖ» до 2024 года

7 октября 2019, 23:48
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в скором времени должен продлить контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Telefoot Жюльен Мейнар.

Зарплата 26-летнего игрока вырастет до 11 миллионов евро за сезон.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

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