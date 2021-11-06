Ванда Нара опубликовала фото с Макси Лопесом, от которого она ушла к Икарди
Ванда Нара, агент и бывшая жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, опубликовала в Instagram фотографию со своим первым мужем, экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.
Ванда находилась в отношениях с Лопесом с 2008-го по 2013 год. У пары есть три сына.
17 октября жена Икарди сообщила в Instagram об измене со стороны нападающего. Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем.
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