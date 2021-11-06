Главред France Football опроверг информацию о том, что Месси уведомили о получении «Золотого мяча»

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре прокомментировал информацию о том, что нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси уведомили о том, что он получит «Золотой мяч» в седьмой раз.

«Это полная чушь, за которой мы наблюдаем последние 10 дней, — приводит слова Ферре ActuFoot. — Большой блеф».

В прошедшем сезоне 32-летний аргентин выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе «Барселоны», забив 30 мячей.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.