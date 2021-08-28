Верратти: «Месси любят даже те, кто не болеет за «Барселону» или «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился впечатлениями о переходе форвард Лионеля Месси.

«То, что он здесь, — это невероятно. Я не верил, пока не увидел его. Мы уже были знакомы. Может, Лео не так много разговаривает, но у него отличный характер. Его присутствие ощущается. Это лидер и чемпион, которого любят даже те, кто не болеет за «Барселону» или «ПСЖ».

По моему мнению, Месси — лучший игрок в истории. Он техничен, в нем нет эгоизма. Не думаю, что у него возникнут проблемы с попаданием в стартовый состав», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Парижский клуб стал для него вторым в период выступлений в профессиональном футболе.