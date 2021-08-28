Верратти: «Месси любят даже те, кто не болеет за «Барселону» или «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился впечатлениями о переходе форвард Лионеля Месси.
«То, что он здесь, — это невероятно. Я не верил, пока не увидел его. Мы уже были знакомы. Может, Лео не так много разговаривает, но у него отличный характер. Его присутствие ощущается. Это лидер и чемпион, которого любят даже те, кто не болеет за «Барселону» или «ПСЖ».
По моему мнению, Месси — лучший игрок в истории. Он техничен, в нем нет эгоизма. Не думаю, что у него возникнут проблемы с попаданием в стартовый состав», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Парижский клуб стал для него вторым в период выступлений в профессиональном футболе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю