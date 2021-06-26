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В «Монако» опровергли слухи о том, что клуб может подписать Джерома Боатенга

10:35
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Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл опроверг информацию о том, что клуб может подписать защитника «Баварии» Джерома Боатенга.

«Мы восхищены великолепной карьерой Боатенга, это футболист высокого уровня. Наш главный тренер, Нико Ковач хорошо знает его. Однако у нас совсем другой проект, который нацелен на долгосрочную перспективу», — приводит официальный сайт «Монако» слова Митчелла.

Контракт Боатенга с «Баварией» действует до конца июня 2021 года, футболист покинет клуб на правах свободного агента. 3 июня сообщалось, что «Монако» может подписать 32-летнего немца.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/confirmer-notre-belle-saison/

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Иван Торопцев все материалы автора
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