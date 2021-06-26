«ПСЖ» продолжает вести переговоры по покупке Мойзе Кина
19:08
Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может остаться в «ПСЖ». Парижский клуб продолжает вести переговоры с англичанами, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Сделка оценивается в 40 миллионов евро. Сам 21-летний итальянец готов остаться в Париже и готов подписать контракт на 5 лет.
В сезоне-2020/21 Кин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 1 голевую передачу.
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