В «Гавре» эмоционально ответили на вопрос об успехах Кузяева

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер ответил на вопрос «СЭ» об оценке игры полузащитника Далера Кузяева за клуб.

«Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — сказал Бодмер «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 в статусе свободного агента. Ранее он выступал в «Зените». За французский клуб 30-летний россиянин провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами.