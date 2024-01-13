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Сегодня, 15:50

В «Гавре» эмоционально ответили на вопрос об успехах Кузяева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер ответил на вопрос «СЭ» об оценке игры полузащитника Далера Кузяева за клуб.

«Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — сказал Бодмер «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 в статусе свободного агента. Ранее он выступал в «Зените». За французский клуб 30-летний россиянин провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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«Монако» — «Реймс»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
6
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
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 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
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