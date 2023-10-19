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Сегодня, 09:32

У «ПСЖ» после ухода Месси и Неймара упали продажи билетов и начались проблемы со спонсорами

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» столкнулся с проблемами со спонсорами после ухода форварда Лионеля Месси и вингера Неймара.

Как сообщает GFFN, после ухода аргентинца у парижан сократилось количество подписчиков в соцсетях на 10-15 миллионов. Также ряд спонсоров команды задумываются над прекращением сотрудничество с клубом.

Информируется, что катарские спонсоры, включая Ooredoo и Qatar Airways, замедлили спонсорские взносы. Коммерческий департамент «ПСЖ» испытывает трудности с поиском инвесторов для базы клуба и рекламы на задней части футболок. Также в связи с уходом Месси и Неймара замедлилась и продажа билетов.

Летом 2023 года 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами». Он сыграл за клуб 13 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

31-летний бразилец этим летом стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». На его счету 5 матчей и 1 гол и 3 ассиста. Ранее у Неймара был диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
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Монпелье

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Ахмед Мостафа Мохамед

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Нант

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П
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Монако

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Жосуэ Казимир

Гавр

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