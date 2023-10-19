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Сегодня, 00:10

МВД Франции назвало 4 признака связи Бензема с террористической организацией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

Министерство внутренних дел Франции объяснило, почему нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема имеет связи с террористической организацией.

По просьбе RMC Sport окружение министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена объяснило, на чем основаны претензии к экс-форварду сборной Франции: «В течение нескольких лет мы наблюдаем медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, в том числе распространении исламских норм в различных сферах общества, в частности в спорте».

Также были выделены несколько характерных элементов: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо, которое стало предметом скандала, а также поддержка публикации российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который «призывал к ненависти после публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе». Данные признаки «представляют собой неоднозначный сигнал от спортсмена, пользующегося большой аудиторией».

Адвокат Карима Бензема, Ме Сильвен Кормье, с которым связались в середине дня, пока не ответил на запросы СМИ дать комментарии.

15 октября 35-летний нападающий в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем, за что его раскритиковали французский журналист Даниэль Риоло и экс-голкипер сборной Израиля Дуду Ават.

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Карим Бензема
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Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции за клевету
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
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Ницца – Марсель
 - : -
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Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
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