МВД Франции назвало 4 признака связи Бензема с террористической организацией

Министерство внутренних дел Франции объяснило, почему нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема имеет связи с террористической организацией.

По просьбе RMC Sport окружение министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена объяснило, на чем основаны претензии к экс-форварду сборной Франции: «В течение нескольких лет мы наблюдаем медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, в том числе распространении исламских норм в различных сферах общества, в частности в спорте».

Также были выделены несколько характерных элементов: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо, которое стало предметом скандала, а также поддержка публикации российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который «призывал к ненависти после публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе». Данные признаки «представляют собой неоднозначный сигнал от спортсмена, пользующегося большой аудиторией».

Адвокат Карима Бензема, Ме Сильвен Кормье, с которым связались в середине дня, пока не ответил на запросы СМИ дать комментарии.

15 октября 35-летний нападающий в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем, за что его раскритиковали французский журналист Даниэль Риоло и экс-голкипер сборной Израиля Дуду Ават.