У Головина опять появятся новые тренер и партнеры. «Монако» постоянен в переменах

Сегодня, 2 мая, на базе «Монако» в Ля-Тюрби прошло экстренное собрание с участием тренерского штаба, спортивного директора Пола Митчелла и футболистов первой команды. Причиной такой встречи послужили последние неудачи, которые фактически поставили крест на попадании монегасков в следующем сезоне в Лигу чемпионов. Это соответственно оставит клуб без существенных доходов.

Контракт главного тренера Филиппа Клемана действует до лета 2024 года. Руководство клуба из княжества в последние годы постоянно в одном — в смене тренеров. Поэтому велика вероятность, что в ближайшие месяцы появится новый. А за этим последуют и изменения в команде.

Пока же, как сообщили наши французские коллеги, Клеман сказал всем посмотреть на себя в зеркало и заняться самооценкой. А тем, кто собрался летом уходить, он предложил задуматься о своей игре, потому что при сегодняшних результатах будет непросто найти хорошие варианты трудоустройства.

Вероятные перемены не должны сказаться на карьере Александра Головина. У него еще не один год действует контракт с хорошими финансовыми условиями. А к смене тренера и партнеров ему не привыкать — это происходило при нем постоянно.

После 33 туров «Монако» с 61 очком занимает четвертое место в таблице лиги 1.