«Ты останешься в истории». Кильян Мбаппе — об уходе Субашича из «Монако»
22:05
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился мнением об уходе голкипера Даниэля Субашича из «Монако». 35-летний хорватский футболист выступал за «Монако» с 2012 года.
— Уважаю за то, что ты сделал для клуба, и спасибо за то, что ты дал мне, — написал Мбаппе в своем Twitter. — Ты останешься в истории
Субашич провел 292 матча за «Монако» и является вторым голкипером в истории монегасков по количеству проведенных игр.
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