Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Ты останешься в истории». Кильян Мбаппе — об уходе Субашича из «Монако»

22:05
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился мнением об уходе голкипера Даниэля Субашича из «Монако». 35-летний хорватский футболист выступал за «Монако» с 2012 года.

— Уважаю за то, что ты сделал для клуба, и спасибо за то, что ты дал мне, — написал Мбаппе в своем Twitter. — Ты останешься в истории

Субашич провел 292 матча за «Монако» и является вторым голкипером в истории монегасков по количеству проведенных игр.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир