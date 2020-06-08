Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился мнением об уходе голкипера Даниэля Субашича из «Монако». 35-летний хорватский футболист выступал за «Монако» с 2012 года.

— Уважаю за то, что ты сделал для клуба, и спасибо за то, что ты дал мне, — написал Мбаппе в своем Twitter. — Ты останешься в истории

Субашич провел 292 матча за «Монако» и является вторым голкипером в истории монегасков по количеству проведенных игр.