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«Тулуза» — «Монако»: Фабрегас заменил Головина на 67-й минуте

22:27
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В матче 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Монако» российский полузащитник гостей Александр Головин, который вышел в стартовом составе, был заменен на 67-й минуте. Вместо него вышел Сеск Фабрегас.

Россиянин в этой игре не отметился результативными действиями. На данный момент счет в матче равный — 1:1.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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