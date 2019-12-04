«Тулуза» — «Монако»: Фабрегас заменил Головина на 67-й минуте
22:27
В матче 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Монако» российский полузащитник гостей Александр Головин, который вышел в стартовом составе, был заменен на 67-й минуте. Вместо него вышел Сеск Фабрегас.
Россиянин в этой игре не отметился результативными действиями. На данный момент счет в матче равный — 1:1.
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...