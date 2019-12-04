В матче 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Монако» российский полузащитник гостей Александр Головин, который вышел в стартовом составе, был заменен на 67-й минуте. Вместо него вышел Сеск Фабрегас.

Россиянин в этой игре не отметился результативными действиями. На данный момент счет в матче равный — 1:1.

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