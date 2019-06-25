18:34 | Футбол — Франция

"Тулуза" арендовала экс-футболиста "Динамо" Венкера

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Полузащитник "Антальяспор" Вильям Венкер​ продолжит карьеру в "Тулузе".

Бывший футболист московского "Динамо" будет играть за французский клуб на правах аренды. 

В сезоне 2018/19 Вильям Венкер выступал за "Монако", сыграв за монегасков четыре матча во всех турнирах. Ранее он защищал цвета "Нанта", "Марселя""Стандарда" и "Ромы"​.

 

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