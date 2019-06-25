"Тулуза" арендовала экс-футболиста "Динамо" Венкера

Полузащитник "Антальяспор" Вильям Венкер продолжит карьеру в "Тулузе".
Бывший футболист московского "Динамо" будет играть за французский клуб на правах аренды.
В сезоне 2018/19 Вильям Венкер выступал за "Монако", сыграв за монегасков четыре матча во всех турнирах. Ранее он защищал цвета "Нанта", "Марселя", "Стандарда" и "Ромы".
#Mercato ✍️— Toulouse FC (@ToulouseFC) 25 июня 2019 г.
L'expérimenté @WillVainqueur est prêté une saison au TFC !
→ https://t.co/L8Hy3f8J6o pic.twitter.com/lTgEArxDUO
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