"Тулуза" арендовала экс-футболиста "Динамо" Венкера

Полузащитник "Антальяспор" Вильям Венкер​ продолжит карьеру в "Тулузе".

Бывший футболист московского "Динамо" будет играть за французский клуб на правах аренды.

В сезоне 2018/19 Вильям Венкер выступал за "Монако", сыграв за монегасков четыре матча во всех турнирах. Ранее он защищал цвета "Нанта", "Марселя", "Стандарда" и "Ромы"​.