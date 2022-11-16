Тренер «ПСЖ» Гальтье рассказал, что Неймар удивил его

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье признался, что нападающий Неймар удивил его. Французский специалист летом возглавил команду.

«Я много слышал и читал о Неймаре. Пришел сюда без каких-либо предварительных предубеждений. И, к счастью, Неймар, которого я знаю, совсем не похож на Неймара, о котором все читали. Он настоящий профессионал, приезжает заранее на тренировки, никогда не пропускает их», — приводит RMC слова Гальтье.

В этом сезоне 30-летний бразилец сыграл в 20 матчах, забил 15 голов и сделал 12 голевых передач.