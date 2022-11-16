Месси рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об адаптации в парижском клубе, в который перешел летом 2021 года.

«Сейчас я наслаждаюсь Парижем, это очень красивое место. Первый год в «ПСЖ» был полон перемен, для адаптации потребовалось много времени. Мне было сложно, так как решение о трансфере принималось внезапно», — цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до середины 2023 года.

В этом сезоне чемпионата Франции форвард провел 13 матчей, отметившись 7 голами и 10 ассистами.