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Сегодня, 09:32

Месси рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об адаптации в парижском клубе, в который перешел летом 2021 года.

«Сейчас я наслаждаюсь Парижем, это очень красивое место. Первый год в «ПСЖ» был полон перемен, для адаптации потребовалось много времени. Мне было сложно, так как решение о трансфере принималось внезапно», — цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до середины 2023 года.

В этом сезоне чемпионата Франции форвард провел 13 матчей, отметившись 7 голами и 10 ассистами.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Монако 15 8 3 4 29-21 27
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 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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Кильян Мбаппе

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

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