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Сегодня, 09:44

Тренер «ПСЖ» Энрике считает Дембеле великолепным игроком

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре нападающего Усмана Дембеле.

«Если бы я был фанатом любой команды, то заплатил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле. Он может трижды промазать, но он волшебник. Великолепный игрок. Он скоро забьет», — приводит в Twitter слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

26-летний француз перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Усман Дембеле
Футбол
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
2
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
3
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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