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Сегодня, 05:27

Булка рассказал, как отбил два пенальти в матче с «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марцин Булка.
Фото AFP

Голкипер «Ниццы» Марцин Булка после победы над «Монако» (1:0) в 6-м туре чемпионата Франции рассказал, как ему удалось отбить два пенальти Фоларина Балогуна.

«Я не знал, куда Балогун собирался бить, доверился инстинктам. Я знал, что он не забил в матче в прошлом сезоне, когда «Реймс» играл против нас. Я запомнил, куда он пробил и в этот раз не стал менять угол. По второму пенальти я не буду всех секретов раскрывать (смеется). Когда ты нападающий и тебе приходится второй раз встретиться с вратарем, это ментальная игра. И я выиграл ее», — цитирует GFFN Булку.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

22 сентябя. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
2
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
3
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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П
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Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

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