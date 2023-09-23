Булка рассказал, как отбил два пенальти в матче с «Монако»

Голкипер «Ниццы» Марцин Булка после победы над «Монако» (1:0) в 6-м туре чемпионата Франции рассказал, как ему удалось отбить два пенальти Фоларина Балогуна.

«Я не знал, куда Балогун собирался бить, доверился инстинктам. Я знал, что он не забил в матче в прошлом сезоне, когда «Реймс» играл против нас. Я запомнил, куда он пробил и в этот раз не стал менять угол. По второму пенальти я не буду всех секретов раскрывать (смеется). Когда ты нападающий и тебе приходится второй раз встретиться с вратарем, это ментальная игра. И я выиграл ее», — цитирует GFFN Булку.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.