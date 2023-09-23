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Сегодня, 11:45

Романцев — об играющих в Европе Головине, Миранчуке и Захаряне: «Они заметно окрепли и прибавили»

Александр Львов
Обозреватель
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Александр Головин.
Фото AFP

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил развитие полузащитников Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в европейских чемпионатах.

«Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян. Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень РПЛ стал намного слабее. А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его «Монако», как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной. Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь", — отметил Романцев.

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года, Миранчук в 2020-м ушел из «Локомотива» в «Аталанту», а Захарян стал игроком «Реал Сосьедад» этим летом.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Олег Романцев, Гус Хиддинк, Валерий Карпин. «Хиддинк тоже говорил: для наших игроков окно в Европу — шаг вперед. И его не обвиняли в стремлении развалить российский футбол». Мнение Романцева

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Олег Романцев
Футбол
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Тренер «ПСЖ» Энрике считает Дембеле великолепным игроком
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
2
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
3
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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 4
П
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Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

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Монако

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Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 3 1 1
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