«Ницца» дома обыграла «Тулузу»

«Ницца» в домашнем матче 13-го тура лиги 1 одержала победу над «Тулузой» — 1:0.

Единственный гол в игре забил Терем Моффи (54-я минута).

«Ницца» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками. На счету команды пока нет ни одного поражения. «Тулуза» располагается на 12-й строчке (12 баллов).