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Сегодня, 16:56

«Ницца» дома обыграла «Тулузу»

Алина Савинова
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«Ницца» в домашнем матче 13-го тура лиги 1 одержала победу над «Тулузой» — 1:0.

Единственный гол в игре забил Терем Моффи (54-я минута).

«Ницца» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками. На счету команды пока нет ни одного поражения. «Тулуза» располагается на 12-й строчке (12 баллов).

Франция. Лига 1. 13-й тур
26 нояб, 15:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
Тулуза

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Ницца
ФК Тулуза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
10
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
11
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
12
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
13
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
14
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 3
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 1 : 1
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 1 : 0
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Эдон Жегрова

Эдон Жегрова

Лилль

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
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