Томас Тухель: "Я не просил вернуть Рабьо"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель опроверг ранее появившуюся информацию, согласно которой он, якобы, просил руководство клуба вернуть 23-летнего Рабьо допустить до игр.

- Я не просил руководство "ПСЖ" вернуть Рабьо, - приводит слова Тухеля Goal.com. - Ситуация с ним точно та же, что и в ноябре. Клуб решил не задействовать его в играх. Понимаю и принимаю это решение. Повторюсь: ситуация не изменилась.

Напомним, что Рабьо был отстранен от работы с "ПСЖ", поскольку отказался продлевать контракт, истекающий ближайшим летом. В то же время зимой хавбек не смог найти себе новый клуб, хотя им интересовались "Барселона", "Бавария", "Тоттенхэм" и "Арсенал".