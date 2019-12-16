Томас Тухель: «Паредес всегда забивает на тренировках»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после разгромной победы над «Сент-Этьеном» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции поделился мнением о полузащитнике Леандро Паредесе. Он забил дебютный гол в составе парижан.

— Он всегда забивает на тренировках, — цитирует немецкого специалиста L'Equipe. — Необходимо, чтобы делал это в матчах. Он все чаще демонстрирует свои качества. Это придает нашей игре интенсивность, играет на вторых мячах. Паредес демонстрирует свои способности. Он очень счастлив.

Незабитый пенальти Неймара? Я все еще немного расстроен из-за этого. Неймар тоже грустит, он всегда хочет забить. В следующий раз у него получится.

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