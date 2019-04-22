Томас Тухель: "Неймар готов сыграть в финале Кубка Франции"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после игры с "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции сказал, что бразильский форвард Неймар сможет сыграть в финале Кубка Франции. В игре с монегасками он вышел на замену, пропустив длительное время из-за травмы.

- Не было сомнений, что он может сыграть сегодня, - цитирует специалиста RMC Sport. - Думаю, что он готов сыграть в субботу.

27 апреля на "Стад де Франс" "ПСЖ" в финале Кубка Франции сыграет с "Ренном". Начало в 22.00 по московскому времени. Команда досрочно стала чемпионом Франции, для "ПСЖ" это восьмой титул в истории.

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