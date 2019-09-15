Томас Тухель: «Не хочу осуждать поведение фанатов в адрес «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что не злится на фанатов за критику в адрес Неймара. Болельщики освистали бразильца и вывесили оскорбительный баннер в его адрес.

— Неймару было нелегко, потому что он чувствительный парень, но у него получилось справиться, — цитирует Goal Тухеля. — Это жизнь, не так просто было фанатам во время трансферного рынка. Вот почему нужно принять их поведение. Не хочу осуждать их поведение. Это было нелегко. Неймар может играть лучше. Ему нужно несколько игр, чтобы найти правильный ритм и обрести игровой тонус.