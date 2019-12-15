Томас Тухель: «Мбаппе любит показывать, как разочаровывается»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал об особенностях работы с нападающим Кильяном Мбаппе. Он отметил, что с французом несложно работать.

— Нет, мы очень много об этом говорим, — цитирует немецкого специалиста Goal. — Кильян всегда хочет играть. Иногда он разочаровывается и любит показывать это. Возможно, у вас сложилось впечатление, что им нелегко управлять, но это не так. Это длится всего пару минут.

Чемпионат Франции: новости и статьи, обзоры, турнирная таблица, календарь игр