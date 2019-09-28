Томас Тухель: «Маркиньюс может стать одним из лучших в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что восхищен игрой защитника команды Маркиньюса. По его словам, бразилец может стать одним из лучших в мире в своем амплуа.

— Я могу сказать о Маркиньюсе только самое лучшее, — цитирует Le Figaro Тухеля. — У него очень хороший характер. Это скромный и вежливый человек, всегда надежный профессионал. Это топ-игрок. Считаю, что он может стать одним из лучших в мире. Он показывает это на каждой тренировке. У него есть сила духа и самоотверженное отношение к игре. Он одинаково хорошо играет при любой расстановке и на любой позиции. Это очень важно для нас.