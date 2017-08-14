Тиагу Силва: "Неймар в "ПСЖ" может выиграть "Золотой мяч"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва выразил мнение, что нападающий Неймар, принял правильное решение, перейдя из "Барселоны" в парижский клуб. По словам бразильского игрока обороны, с "Пари Сен-Жермен" его соотечественник сможет побороться за "Золотой мяч".

- Находясь в Бразилии, я звонил Неймару каждый день. Я говорил ему о готовности "ПСЖ" подписать его, говорил, что ему будет комфортно здесь, - приводит Lequipe слова Тиагу Силвы. - Мне кажется, что он принял правильно решение. В составе парижан он может стать обладателем "Золотого мяча". Мы все готовы помочь ему в этом.