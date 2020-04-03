Тиагу Силва мечтает вернуться во «Флуминенсе»

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва заявил, что в будущем рассчитывает снова сыграть за «Флуминенсе». Бразилец — воспитанник клуба из Рио-де-Жанейро. На взрослом уровне Тиагу Силва играл за него с 2006 по 2008 год.

— В один из самых сложных периодов моей жизни «Флуминенсе» открыл для меня двери, — цитирует L'Equipe Тиагу Силву. — Я очень благодарен. Это важнее всего. Не знаю, когда, но думаю вернуться и вновь надеть эту форму.

К «Флуминенсе» Тиагу Силва присоединился после неудачного полугода в московском «Динамо». Защитник не провел в России ни одного матча, потому что заболел туберкулезом.