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Тьерри Анри об инциденте на матче «Лион» — «Марсель»: «Снова игра прервана из-за идиотов»

23:26
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Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал инцидент на матче 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем».

«Лион» — «Марсель» — это топ-матч, — сказал Анри в эфире Prime Video. - Люди будут смотреть это. Но мы снова видим, что матч прерван из-за идиотов. Это не то, что я хотел бы, чтобы англичане, испанцы или итальянцы видели в французской лиге».

Болельщики «Лиона» не давали игрокам «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун. Одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. На данный момент матч приостановлен.

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Евгений Петров все материалы автора

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