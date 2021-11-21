Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал инцидент на матче 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем».

«Лион» — «Марсель» — это топ-матч, — сказал Анри в эфире Prime Video. - Люди будут смотреть это. Но мы снова видим, что матч прерван из-за идиотов. Это не то, что я хотел бы, чтобы англичане, испанцы или итальянцы видели в французской лиге».

Болельщики «Лиона» не давали игрокам «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун. Одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. На данный момент матч приостановлен.