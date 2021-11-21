Фаната, который бросил бутылку в Пайета, увели со стадиона

Полиция смогла быстро идентифицировать человека, который бросил бутылку с трибуны по ходу матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» и которая попала в голову полузащитника гостей Димитри Пайета. Мужчина был немедленно выведен со стадиона, сообщает GFFN.

Футболисты «Лиона» выступили с обращение к фанатам: если беспорядки на трибуне продолжатся, то матч точно будет отменен.

Однако пока главный арбитр встречи Рюдди Бюке все еще не готов возобновить встречу.