Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Фаната, который бросил бутылку в Пайета, увели со стадиона

23:25
Теги:

Полиция смогла быстро идентифицировать человека, который бросил бутылку с трибуны по ходу матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» и которая попала в голову полузащитника гостей Димитри Пайета. Мужчина был немедленно выведен со стадиона, сообщает GFFN.

Футболисты «Лиона» выступили с обращение к фанатам: если беспорядки на трибуне продолжатся, то матч точно будет отменен.

Однако пока главный арбитр встречи Рюдди Бюке все еще не готов возобновить встречу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Режиссер Юрий Кара прокомментировал смерть Нины Руслановой
1
0