Фаната, который бросил бутылку в Пайета, увели со стадиона
23:25
Полиция смогла быстро идентифицировать человека, который бросил бутылку с трибуны по ходу матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» и которая попала в голову полузащитника гостей Димитри Пайета. Мужчина был немедленно выведен со стадиона, сообщает GFFN.
Футболисты «Лиона» выступили с обращение к фанатам: если беспорядки на трибуне продолжатся, то матч точно будет отменен.
Однако пока главный арбитр встречи Рюдди Бюке все еще не готов возобновить встречу.
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