Сын Джорджа Веа сменил "ПСЖ" на "Лилль"

Нападающий "ПСЖ" и сборной США Тимоти Веа перешел в "Лилль", информирует пресс-служба клуба. 19-летний форвард подписал пятилетний контракт – до 2024 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить от 7 до 10 миллионов евро.

Напомним, что в январе "ПСЖ" отдал Веа в аренду в "Селтик". В 11 матчах чемпионата Шотландии он забил три гола и отметился одной результативной передачей.

Тимоти Веа является сыном лучшего футболиста мира 1995 года Джорджа Веа, который сейчас является президентом Либерии.